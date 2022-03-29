Это еще не конец: в РФ заявили, что прекращения огня не будет

Переговоры Украин и РФ / Reuters

Член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

"Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня", - заявил Мединский.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге по результатам очередного раунда встречи с представителями Украины в Стамбуле, пишет УНИАН.

Читайте также"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФПо словам Мединского, сторонам надо пройти еще долгий путь, чтобы подготовить договор между странами на "взаимовыгодных" условиях.

Также он отметил, что Россия выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

О новом раунде переговоров в Турции стало известно накануне.

По словам участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров "сместился во времени из-за логистических проблем".

Переговоры в Стамбуле начались примерно в 10:30 по киевскому времени и длились более 3 часов.

На промежуточном брифинге участник украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о интенсивных консультациях по нескольким важным вопросам. В частности, делегации обсуждали договор о международных гарантиях безопасности для Украины.

"Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - заявлял Подоляк.

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