Блестящая работа: ВСУ уничтожили "гордость российского ОПК"

КамАЗ "Тайфун"/ Генштаб

Украинские военные уничтожили российский бронированный автомобиль повышенной защищенности - КамАЗ "Тайфун".

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, ему нет аналогов.

"Аналогов нет. Гордость российского ОПК – Камаз "Тайфун", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Он относится к машинам класса MRAP – защищенный от мин и засад.

Также повреждена также и другая техника оккупантов.

Напомним, российская делегация в Стамбуле заявила о существенном сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях. Однако тем временем страна-агрессор продолжает перебрасывать в Беларусь ракетные комплексы "Искандер-М".

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