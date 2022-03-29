Блестящая работа: ВСУ уничтожили "гордость российского ОПК"

Это универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси
Украинские военные уничтожили российский бронированный автомобиль повышенной защищенности - КамАЗ "Тайфун".
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, ему нет аналогов.
"Аналогов нет. Гордость российского ОПК – Камаз "Тайфун", - сказано в сообщении.
Отмечается, что это универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Он относится к машинам класса MRAP – защищенный от мин и засад.
Также повреждена также и другая техника оккупантов.
Напомним, российская делегация в Стамбуле заявила о существенном сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях. Однако тем временем страна-агрессор продолжает перебрасывать в Беларусь ракетные комплексы "Искандер-М".
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Автор: Ульяна Полищук