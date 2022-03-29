РФ перебрасывает "Искандеры" в Беларусь

Ракетный комплекс Искандер / Фото Минобороны РФ

Российская делегация в Стамбуле заявила о существенном сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях. Однако тем временем страна-агрессор продолжает перебрасывать в Беларусь ракетные комплексы "Искандер-М".

Как сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк, враг перегруппирует войска и отводит часть подразделений на территорию Республики Беларусь для восстановления боеспособности.

Между тем, белорусские СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщает, что замечено движение колонн российской военной техники со стороны украинской границы в тыл

Жители Гомеля говорят, что колонна военной техники с флагами РФ едет от украинской границы в центр города.

А жители Речицы видели погрузку 70 боевых машин пехоты с маркировкой V и флагами РФ и российского ВДВ на железнодорожные платформы.

Напомним, Подоляк заявил, что дата следующего раунда переговоров России и Украины станет известной после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт предложенного Киевом договора безопасности.

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