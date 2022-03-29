В ОП рассказали о следующем раунде переговоров с Россией

Дата станет известной после доработок в подгруппах.
Дата следующего раунда переговоров России и Украины станет известной после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт предложенного Киевом договора безопасности.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП.
"Первое. Прямо сейчас идут очные консультации в подгруппах: в военной и юридической. Детализация важна. Второе. Дата следующего раунда будет ясна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт договора. Третье. Уже есть первая положительная реакция оппонентов – готовность радикально прекратить огонь на черниговском и киевском направлениях. Что позволит решить существенные гуманитарные проблемы", - сказал Подоляк.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
О новом раунде переговоров в Турции стало известно накануне.
По словам участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров "сместился во времени из-за логистических проблем".
Переговоры в Стамбуле начались примерно в 10:30 по киевскому времени и длились более 3 часов.
На промежуточном брифинге участник украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о интенсивных консультациях по нескольким важным вопросам. В частности, делегации обсуждали договор о международных гарантиях безопасности для Украины.
"Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - заявлял Подоляк.
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