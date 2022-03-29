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Переговоры Украины и России в Стамбуле: первые подробности

29 марта 2022, 12:59

По словам Подоляка, сейчас большая проблема эскалации войны.

подоляк
Подоляк / ОПУ

Переговоры Украины и России в Стамбуле идут сейчас в виде консультаций по нескольким важным вопросам. Об этом журналистам сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сейчас идут консультации по нескольким важным вопросам. Ключевой вопрос - договор о международных гарантиях безопасности для Украины, именно с ним мы сможем закончить войну. Второй вопрос, не менее важный, - это прекращение огня, чтобы решить все гуманитарные проблемы", - заявил он.

По словам Подоляка, сейчас большая проблема эскалации войны.

"И отдельно хочу подчеркнуть, что сегодня есть еще одна проблема: что становится больше и больше - эскалация войны, ненависти, нарушение обычаев и правил ведения войны не только на полях. С обеих сторон идут призывы об уничтожении обоих народов и это все приводит к конфликтам. Есть видео с нарушением Женевских конвенций по отношению к военнопленным", - заявил Подоляк.

Он также заявил, что сейчас будет юридически решаться вопрос, чтобы такие случаи не повторялись.

Кто принимает участие в переговорах от Украины

  • Давид Арахамия - руководитель фракции "Слуга народа";
  • Алексей Резников – министр обороны;
  • Михаил Подоляк - советник главы Офиса президента;
  • Андрей Костин - первый замглавы делегации Украины в ТКГ;
  • Рустем Умеров - депутат Верховной Рады;
  • Николай Точицкий – заместитель министра иностранных дел;

  • Переговоры России и Украины в Стамбуле

О новом раунд переговоров в Турции стало известно накануне.

По словам участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров "сместился во времени из-за логистических проблем".

Переговоры в Стамбуле начались примерно в 10:30 по киевскому времени.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет мира.

"Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", - отметил глава государства.

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали время и место встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле.

Как сообщили в канцелярии Эрдогана стороны начнут переговоры в 10:30, 29 марта.

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