Переговоры Украины и России в Стамбуле: первые подробности

По словам Подоляка, сейчас большая проблема эскалации войны.
Переговоры Украины и России в Стамбуле идут сейчас в виде консультаций по нескольким важным вопросам. Об этом журналистам сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Сейчас идут консультации по нескольким важным вопросам. Ключевой вопрос - договор о международных гарантиях безопасности для Украины, именно с ним мы сможем закончить войну. Второй вопрос, не менее важный, - это прекращение огня, чтобы решить все гуманитарные проблемы", - заявил он.
По словам Подоляка, сейчас большая проблема эскалации войны.
"И отдельно хочу подчеркнуть, что сегодня есть еще одна проблема: что становится больше и больше - эскалация войны, ненависти, нарушение обычаев и правил ведения войны не только на полях. С обеих сторон идут призывы об уничтожении обоих народов и это все приводит к конфликтам. Есть видео с нарушением Женевских конвенций по отношению к военнопленным", - заявил Подоляк.
Он также заявил, что сейчас будет юридически решаться вопрос, чтобы такие случаи не повторялись.
Кто принимает участие в переговорах от Украины
- Давид Арахамия - руководитель фракции "Слуга народа";
- Алексей Резников – министр обороны;
- Михаил Подоляк - советник главы Офиса президента;
- Андрей Костин - первый замглавы делегации Украины в ТКГ;
- Рустем Умеров - депутат Верховной Рады;
- Николай Точицкий – заместитель министра иностранных дел;
Переговоры России и Украины в Стамбуле
О новом раунд переговоров в Турции стало известно накануне.
По словам участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров "сместился во времени из-за логистических проблем".
Переговоры в Стамбуле начались примерно в 10:30 по киевскому времени.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет мира.
"Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", - отметил глава государства.
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали время и место встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле.
Как сообщили в канцелярии Эрдогана стороны начнут переговоры в 10:30, 29 марта.
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