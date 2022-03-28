Зеленский назвал уступку, на которую Украина готова пойти в переговорах с РФ

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самый главный пункт в переговорах с Россией – гарантии безопасности и нейтралитет, а также безъядерный статус государства. Украина готова идти на него.

"Это был первый важный пункт для России, насколько я помню. И насколько мне помнится, они из-за этого начали войну. Это сейчас они стали добавлять в ультиматумы пункты, а сначала они сказали, что расширяется НАТО. И чтобы была безблоковость, чтобы, собственно говоря, в Конституции Украины была безблоковость", - рассказал Зеленский в интервью российским СМИ.

По словам президента, этот пункт является пунктом гарантий безопасности для Украины.

"А поскольку они говорят, что это и для них гарантии безопасности, он мне понятен, и его обсуждают. Он глубоко проработан, но меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум и прочее", — отметил он.

Президент акцентировал, что соглашение должны подписать страны-гаранты безопасности, а их парламенты — его ратифицировать. Также, по словам Зеленского, относительно этого вопроса в Украине должен быть проведен референдум.

Зеленский также добавил, что договор можно подписать исключительно во время личных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, а страны-гаранты не сядут за стол переговоров, пока войска РФ не выведут из Украины.

"Почему я считаю, что войну можно быстро закончить — и тянет только Путин и его окружение… Потому что… Джонсон, Байден, Дуда, Эрдоган? Кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет, это невозможно[…] Поэтому: вот мы встретились, мы с ним договорились, этого достаточно — нашего с ним договора с подписями, с печатями, хоть кровью. Этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут, и все. Это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламенте, референдум несколько месяцев, а потом изменения в конституции", — сказал Зеленский.

Переговоры Украины и России

В ближайшие три дня – 28-30 марта – в Турции состоятся переговоры между Украиной и Россией по завершению войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет мира.

"Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", — отметил глава государства.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Киева и Москвы по разрешению вооруженной конфронтации могут продлиться несколько недель. По его словам, Украина по-прежнему требует прекращения огня, вывода российских войск со своих территорий, гарантий безопасности и "политического урегулирования спорных территорий".

Другие новости: