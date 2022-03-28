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Мир и восстановление нормальной жизни: Зеленский назвал цель Киева на переговорах с Россией

28 марта 2022, 04:39

При этом суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента ОП

В ближайшие три дня – 28-30 марта – в Турции состоятся переговоры между Украиной и Россией по завершению войны. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет мира.

"Впереди – новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально. Без затягивания. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат", — сказал Зеленский в ночном видеообращении 28 марта.

Президент также назвал главные приоритеты на переговорах.

"Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что будет продолжаться работа относительно новых санкций против Российской Федерации, которые "нужны до тех пор, пока российские войска остаются на территории Украины".

Переговоры Украины и России

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Киева и Москвы по разрешению вооруженной конфронтации могут продлиться несколько недель. По его словам, Украина по-прежнему требует прекращения огня, вывода российских войск со своих территорий, гарантий безопасности и "политического урегулирования спорных территорий".

Ранее Зеленский заявил о том, что Украина никогда не согласится на ультиматумы России - на это не пойдет ни власть, ни народ.

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