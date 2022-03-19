Переговоры с Россией могут продлиться несколько недель – Подоляк/ ОПУ

Переговоры Украины и России относительно войны могут длиться несколько недель. Однако есть признаки того, что позиция Москвы в переговорах "стала адекватнее".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Bloomberg. Он подчеркнул, что требованиями Украины остаются гарантии безопасности для нашего государства, прекращения огня, вывод российских войск и "политическое урегулирование спорных территорий".

По словам Подоляка, процесс переговоров может затянуться и на дольше, учитывая количество взаимоисключающих позиций.

"Есть некоторые уступки, на которые мы точно не собираемся идти. Мы не будем отдавать никаких территорий", – подчеркнул советник главы Офиса президента.

Напомним, ранее израильский офицер развенчал миф о российской армии и назвал дату вступления Украины в НАТО. По его словам, РФ очень переоценила свою силы и это сыграло против нее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам 23 дня героического сопротивления российским оккупантам записал новое обращение к украинцам. Он подчеркнул, что пришло время для переговоров с Россией. Это, по словам Зеленского, единственный шанс для страны-агрессора снизить ущерб от собственных ошибок.

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