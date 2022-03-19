Уничтожили российскую технику ценой своей жизни: под Киевом героически погибли трое танкистов

Под Киевом героически погибли танкисты Сергей Васича, Олег Свинчук и Виталий Пархомук/ АрміяInform

Под Киевом героически погибли трое украинских танкистов Сергей Васич, Олег Свинчук и Виталий Пархомук. С их помощью были уничтожены шесть единиц российской тяжелой техники, и оккупанты были отброшены, что позволило ВСУ перейти в контрнаступление и освободить поселок Макаров. Однако за героический поступок бойцы отдали свою жизнь.

Трагический бой состоялся 8 марта. О героическом поступке сейчас рассказало издание "Армия".

В бою с врагами танкисты зашли во фланг противника и обстреливали его, выкуривая пехоту. Россиян удалось отбросить назад, и украинские военные освободили поселок Макаров. Однако трое танкистов отдали за это свою жизнь.

"Вражеская противотанковая управляемая ракета, от попадания которой в украинском Т-64БВ сдетонировал боекомплект, оборвала жизнь старшего сержанта Сергея Васича и его подчиненных и братьев по оружию – старшего солдата Виталия Пархомука и солдата Олега Свинчука", – говорится в сообщении.

Танкисты служили в отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого.

Сержант Сергей Васич/ АрміяInform

50-летний старший сержант Сергей Васич всегда любил военную технику. Он рос в семье военнослужащих, но не сразу связал свою жизнь с войском. Ранее он работал в местном отделении связи на Хмельнитчине. В 2015-м его мобилизовали, а позже он остался служить по контракту. В 2018-м Васич стал командиром танка 14-й бригады. Танкист неоднократно выполнял боевые задачи в районе проведения АТО/ООС.

Солдат Олег Свинчук/ АрміяInform

29-летний солдат Олег Свинчук был самым молодым сыном в многодетной семье. Он служил по контракту в 14-й бригаде с 25 марта 2021 года.

Старший солдат Виталий Пархомук/ АрміяInform

Про Виталия Пархомука есть значительно меньше информации – известно лишь то, что старший солдат является жителем поселка Заболотье на Волыни.

Танкисты за проявленное мужество и героизм были награждены орденами "Золотая Звезда" посмертно.

Напомним, израильский офицер развенчал миф о русской армии и назвал дату вступления Украины в НАТО. По его словам, РФ очень переоценила свою силы и это сыграло против нее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам 23 дня героического сопротивления русским оккупантам записал новое обращение к украинцам. Он подчеркнул, что пришло время для переговоров с Россией. Это, по словам Зеленского, единственный шанс для страны-агрессора снизить ущерб от собственных ошибок.

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