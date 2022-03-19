Провал российского вторжения: глава Пентагона назвал главные ошибки оккупантов

Ллойд Остин назвал ошибки РФ в войне в Украине / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин объяснил, почему российская армия не смогла существенно продвинуться вглубь Украины во время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля.

По его словам, оккупанты совершили ряд ошибок. И речь идет не только о логистике, передает CNN.

Глава Пентагона считает, что Россия провалила вторжение в Украину из-за разведданных и неслаженности действий авиации с наземными силами.

"Есть ряд вещей, которых мы опасались, но не увидели", – сказал Остин.

Он пояснил, что во время полномасштабного вторжения россияне встретились с проблемой в логистике. Также Остин не заметил хорошей работы тактической разведки. Еще один просчет – неслаженные действия авиации с наземными группировками.

Министр обороны также прокомментировал данные о том, что Россия обращалась за военной и экономической помощью к Китаю. В частности, Остин выразил надежду, что Пекин не поддержит Москву.

"Я надеюсь, что Китай не поддержит этот гнусный поступок Путина, я надеюсь, что они признают необходимость уважать суверенную территорию", – подчеркнул глава американского Минобороны.

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Как сообщал Главред, переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина не развеяли опасений Вашингтона по поводу того, что Пекин может быть готов оказать военную или финансовую поддержку России.

Видеозвонок состоялся 18 марта и длился около двух часов.

"В Китае должны решить, как они хотят, чтобы книги по истории смотрели на них и оценивали их действия. Си Цзиньпин должен принять решение", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее ранее ряд западных СМИ сообщил, что РФ обратилась в Китай с запросом предоставить военную технику и поддержку в войне с Украиной, а также экономическую помощь, чтобы удержаться на плаву в условиях санкций.

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