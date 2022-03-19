Провал российского вторжения: глава Пентагона назвал главные ошибки оккупантов

Российская армия совершила ряд ошибок, атакуя Украину. И речь идет не только о логистике. Ллойд Остин рассказал, почему полномасштабное вторжение провалилось.
Министр обороны США Ллойд Остин объяснил, почему российская армия не смогла существенно продвинуться вглубь Украины во время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля.
По его словам, оккупанты совершили ряд ошибок. И речь идет не только о логистике, передает CNN.
Глава Пентагона считает, что Россия провалила вторжение в Украину из-за разведданных и неслаженности действий авиации с наземными силами.
"Есть ряд вещей, которых мы опасались, но не увидели", – сказал Остин.
Он пояснил, что во время полномасштабного вторжения россияне встретились с проблемой в логистике. Также Остин не заметил хорошей работы тактической разведки. Еще один просчет – неслаженные действия авиации с наземными группировками.
Министр обороны также прокомментировал данные о том, что Россия обращалась за военной и экономической помощью к Китаю. В частности, Остин выразил надежду, что Пекин не поддержит Москву.
"Я надеюсь, что Китай не поддержит этот гнусный поступок Путина, я надеюсь, что они признают необходимость уважать суверенную территорию", – подчеркнул глава американского Минобороны.
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Как сообщал Главред, переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина не развеяли опасений Вашингтона по поводу того, что Пекин может быть готов оказать военную или финансовую поддержку России.
Видеозвонок состоялся 18 марта и длился около двух часов.
"В Китае должны решить, как они хотят, чтобы книги по истории смотрели на них и оценивали их действия. Си Цзиньпин должен принять решение", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ранее ранее ряд западных СМИ сообщил, что РФ обратилась в Китай с запросом предоставить военную технику и поддержку в войне с Украиной, а также экономическую помощь, чтобы удержаться на плаву в условиях санкций.
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