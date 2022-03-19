Переговоры Байдена и Си Цзиньпина: США не получили убедительного ответа Китая о невозможности предоставления военной помощи РФ

Джо Байден и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи 18 марта / Фото Reuters

Переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина не развеяли опасений Вашингтона по поводу того, что Пекин может быть готов оказать военную или финансовую поддержку России, которая ведет против Украины войну.

Видеозвонок состоялся 18 марта и длился около двух часов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает CNN.

По ее словам, США будут внимательно следить за действиями Си Цзиньпина в будущем.

"У нас есть эта обеспокоенность. Президент подробно рассказал, каковы будут последствия и цена, если Китай окажет материальную поддержку России, которая жестоко напала на украинские города и мирных жителей. И это то, за чем мы будем наблюдать, и мир будет наблюдать", – сказала Псаки.

Байден озвучил Си Цзиньпину свое мнение о вторжении России в Украину и разъяснил последствия, если Китай окажет поддержку агрессору. При этом отмечается, что американский президент не обратился к китайскому коллеге с конкретной просьбой.

"В Китае должны решить, как они хотят, чтобы книги по истории смотрели на них и оценивали их действия. Си Цзиньпин должен принять решение", – сказала Псаки.

Читайте такжеРоссия попросила Китай помочь продуктами питания для своих военных в Украине - CNNКак сообщал Главред, ранее ряд западных СМИ сообщил, что РФ обратилась в Китай с запросом предоставить военную технику и поддержку в войне с Украиной, а также экономическую помощь, чтобы удержаться на плаву в условиях санкций.

По данным Financial Times, Китай выразил готовность оказать военную помощь России на фоне войны в Украине.

Тем временем в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что они не слышали, чтобы Россия обратилась к Китаю за военной помощью после вторжения в Украину.

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