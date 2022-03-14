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США о военном усилении РФ: Китай готов помочь, но откажется от планов

14 марта 2022, 21:16

США сообщили союзникам о готовности Китая оказать военную и экономическую помощь РФ.

Китай Россия
/ Reuters

Китай выразил готовность оказать военную помощь России на фоне войны в Украине.

Об этом американские дипломаты сообщили своим союзникам в Европе и Азии, пишет Financial Times.

Отмечается, что Государственный департамент США разослал своим союзникам в Европе и Азии данные своей разведки о готовности китайского правительства поставлять военную помощь России.

Вместе с тем дипломаты не предоставили дополнительных деталей касательно объема и типа военной помощи, которую хочет предоставить РФ китайское правительство. Также в сообщении не назвали время, когда Китай может послать свою помощь.

В свою очередь высокопоставленный чиновник Пентагона отказался прокомментировать по запросу издания вопрос, оказал ли Китай уже помощь России, но подтвердил, что ведомство внимательно следит за ситуацией.

"Если Китай решит оказывать материальную помощь России, то, скорее всего, это будет иметь последствия для Китая. По сути, мы видим, что Китай молча поддерживает действия России: отказавшись вводить санкции, обвиняя Запад и Соединенные Штаты за помощь, которую мы оказываем Украине, и настаивая, что они за мирное решение, но на самом деле ничего для этого не делают", - сказал он.

Как уточняет Reuters, США сообщили союзникам по НАТО и нескольким азиатским странам о том, что Китай выразил готовность оказать военную и экономическую помощь России для поддержки военных действий в Украине.

Такие данные изданию сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

В сообщении, которое было отправлено по дипломатическим каналам и передано лично сотрудникам разведки, отмечалось также, что Китай, как ожидается, откажется от планов помощи России.

Читайте такжеВ Китае заявили, что Россия не обращалась к ним за военной помощью

Напомним, ранее ряд западных СМИ сообщили, что РФ обратилась в Китай с запросом предоставить военную технику и поддержку в войне с Украиной, а также экономическую помощь, чтобы удержаться на плаву в условиях санкций.

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