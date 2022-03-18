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США призвали Китай повлиять на Путина, чтобы остановить войну в Украине

18 марта 2022, 17:22

Байден и Си Цзиньпин во время телефонного разговора обсудили Украину.

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США призвали Китай повлиять на Путина, чтобы остановить войну в Украине/ Reuters, gettyimages

Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин в пятницу, 18 марта, провели телефонный разговор, во время которого обсудили также войну в Украине.

Как заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, Байден попросил лидера Китая повлиять на президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, чтобы прекратить войну в Украине, пишет Bloomberg.

"Президент призовет Китай использовать свое влияние на Путина, чтобы убедить Россию прекратить войну", – отметила Шерман.

Си Цзиньпин во время разговора с Байденом заявил, что противостояние и война в Украине не выгодны ни одному человеку. Об этом пишет CNN. Китайский лидер отметил, что мир является основой межгосударственных отношений.

"Межгосударственные отношения не могут перейти к стадии военного противостояния. Конфликт и противостояние не в чьих-нибудь интересах", – сказал Си Цзиньпин.

Ранее украинская разведка сообщала, что президент страны-агрессора России Владимир Путин будет угрожать применением ядерного оружия против Запада, если Украина продолжит сопротивляться российскому вторжению.

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