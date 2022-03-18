УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

РФ сокращает бюджет и сворачивает финансирование проектов: как санкции разрушают экономику России

18 марта 2022, 15:38

Антироссийские санкции ударили не только по миллиардерам, но и по обычным гражданам.

false
Кулеба рассказал, как санкции разрушают российскую экономику/ Reuters politeka.net

Санкции, которые ввели многие государства против России из-за развязывания ею войны против Украины, уже начали разрушать российскую экономику. При этом ограничения ударили не только по миллиардерам, но и по обычным гражданам.

В России растут цены, страна-агрессор сокращает бюджет и прекращает финансировать часть проектов. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба интервью изданию Украинская правда.

"Россия сокращает бюджет, сворачивает программы финансирования своих проектов. Есть конкретная аналитика, цифры это показывают. Цены растут, инфляция растет. То есть, запустились процессы разрушения российской экономики. Конечно, я получаю информацию из разных источников, в том числе от людей, которые общаются с россиянами", – отметил Кулеба.

По словам министра, россияне будут делать попытки снять эти санкции, ведь они понимают, какие долгосрочные последствия будут иметь такие ограничения.

Однако самая большая санкция, которую граждане РФ уже испытывают во всем мире – это пренебрежение и ненависть к россиянам. Кулеба отметил, что "они (россияне – ред.) от этого реально страдают".

Санкции против России

Из-за развязывания Россией войны против Украины антироссийские санкции уже ввели США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Евросоюз и т.д. Под персональные санкции попали уже более 300 компаний и 900 граждан страны-агрессора.

В США позже заявили, что у санкций против России нет срока действия. В Байдена подчеркнули, что Соединенные Штаты готовы соблюдать меры, призванные причинить экономический ущерб России, "пока нужно".

Ранее сообщалось, что с последствиями санкций уже столкнулись россияне, которые сейчас находятся за границей своей страны. Граждане РФ за границей не могут вернуться домой и воспользоваться банковскими картами. Благодаря этому у них стали открываться глаза на действия Кремля.

Читайте также:

viber
новости России война в Украине экономика вторжение России Дмитрий Кулеба
Реклама
Популярное
"Приеду к вам клеить обои и белить потолки": Осадчая поддержала жителей осажденного Мариуполя"Приеду к вам клеить обои и белить потолки": Осадчая поддержала жителей осажденного Мариуполя Путина жестко одурачили: почему шансы на дворцовый переворот в России резко возрастаютПутина жестко одурачили: почему шансы на дворцовый переворот в России резко возрастают НАТО не закроет небо, но Украина получит самолеты и ПВО - СШАНАТО не закроет небо, но Украина получит самолеты и ПВО - США Путин заперся в бункере из-за страха покушения: инсайдеры рассказали о панике в КремлеПутин заперся в бункере из-за страха покушения: инсайдеры рассказали о панике в Кремле "Жена постоянно рыдала": СМИ раскрыли детали личной жизни президента-диктатора Путина"Жена постоянно рыдала": СМИ раскрыли детали личной жизни президента-диктатора Путина

Последние новости

16:13

В России оконфузились во время выступления Путина на полном стадионе в Лужниках

16:06

Кулеба ответил на угрозы Лаврова уничтожать конвои с оружием для Украины

15:48

В апреле киевляне смогут возвращаться домой: в ОП дали прогноз по окончанию войныВидео

15:38

РФ сокращает бюджет и сворачивает финансирование проектов: как санкции разрушают экономику РоссииВидео

15:22

Приметы на 19 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
15:18

Врага отбросили от Киева на 70 км: в ВСУ рассказали о провале плана окруженияВидео

15:07

У России в режиме "банкрот" нет возможностей для выживаниямнение

14:55

6-летний мальчик отдал ВСУ квадрокоптер, полученный в подарок на день рождения

14:46

"Ротация орков на тот свет": ВСУ уничтожили две батареи РФ на Черниговщине

14:31

Дмитрий Гордон показал, откуда на путинских танках появились знаки V и Z

14:27

"Георгиевская лента не помогает, сходи к гадалкам или шаманам": СБУ выложило запись разговора оккупанта с мамой

14:25

Певица Шер поселит несколько украинских семей у себя дома

14:13

Членство Украины в ЕС: ЕК подготовит вывод через несколько месяцев - ЗеленскийВидео

13:57

Как сохранить хлеб свежим максимально долго

13:36

Путин потребует от Зеленского "официально" признать Крым российским – советник ЭрдоганаВидео

13:26

Путин заперся в бункере из-за страха покушения: инсайдеры рассказали о панике в КремлеВидео

13:24

Дунайская комиссия на внеочередной сессии остановила полномочия россии в организации

13:16

Из-под завалов Драмтеатра удалось вывести 130 людей - омбудсмен ДенисоваВидео

13:08

"Орки они и есть орки": Горбунов привел неопровержимый факт того, что украинцы и россияне не братьяВидео

12:55

"Часть помощи уже в Украине": Маркарова рассказала о большой военной поддержке от США

Реклама
12:55

Затяжная война в Украине приведет к тому, что Путин будет угрожать ядерным оружием – разведка США

12:49

Путин пожаловался Шольцу: обвинил Украину в затягивании переговоров с РФВидео

12:38

"Кровь будет литься и дальше": в ОП упрекнули Европу, что она не делает выводов из войны в УкраинеВидео

12:38

"Экономика завершилась 28 февраля": эксперт рассказал, когда в РФ настанет дефолт

12:31

Страхи Лукашенко: почему батька не торопится отправлять в Украину свои войскамнение

12:20

Лавров заявил, что грузы для Украины с оружием станут целью России

12:08

РФ неспособна вести честную войну: оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, есть погибшие

11:48

Понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины - генсек НАТО

11:26

Создает тренд сочувствия россиянам: Подоляк напомнил Шольцу, что 71% граждан РФ за войну в УкраинеВидео

11:21

Украинская армия сбила на Киевщине боевой самолет агрессоров

11:15

РФ обстреляла 6 жилых домов, детсад и школу в Киеве: пострадали дети

10:59

Финансовый гороскоп на неделю 21 -27 марта: Тельцам – затруднения, Ракам – увеличение дохода

10:56

Кардинальные перемены и возрождение из пепла: гороскоп для Украины на весеннее равноденствие 20 марта

10:53

Есть три сценария: историк назвал сроки окончания войны в Украине и объяснил, кто победит

10:48

Путин не будет соглашаться на переговоры еще неделю-две – ДенисенкоВидео

10:38

71% россиян поддерживают войну против Украины - опрос

10:30

Война в Украине: при каких условиях безумный вождь отступитмнение

10:22

В Тернопольской ОВА рассказали, как помогают бизнесу переносить предприятия на запад

10:09

Украинские военные установили рекорд по эффективности использования Javelin – ПентагонВидео

10:03

Лепс крупно поплатился за молчание о вторжении России в Украину

Реклама
09:38

Как открыть счет в PayPal, чтобы получать и отправлять деньги: инструкция

09:30

Над Киевом сбили ракету, обломки попали в жилой дом на Виноградаре: есть жертва и раненые

09:21

Условия для окончания войны: Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от Украины

09:03

Война в Украине против российских оккупантов: астролог назвала поворотную дату

08:56

Украинские спецназовцы ликвидировал "Тигр" с военным чиновником РФ

08:35

Киев обстреляли оккупанты: снаряд попал в жилой район, вспыхнул пожар, поднялись клубы дыма

08:31

Ракетный обстрел Львова: оккупанты ударили по авиаремонтному заводу, здания уничтожены.

08:24

Старперский фашизм: почему Путину не взять Украинумнение

08:14

Кислица спросил постпреда РФ при ООН, не видятся ли ему глаза убитых украинских женщин и детей

07:46

Путин понимает, что его "спецоперация" в Украине провалена - Грозев

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять