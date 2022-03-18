РФ сокращает бюджет и сворачивает финансирование проектов: как санкции разрушают экономику России

Кулеба рассказал, как санкции разрушают российскую экономику/ Reuters politeka.net

Санкции, которые ввели многие государства против России из-за развязывания ею войны против Украины, уже начали разрушать российскую экономику. При этом ограничения ударили не только по миллиардерам, но и по обычным гражданам.

В России растут цены, страна-агрессор сокращает бюджет и прекращает финансировать часть проектов. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба интервью изданию Украинская правда.

"Россия сокращает бюджет, сворачивает программы финансирования своих проектов. Есть конкретная аналитика, цифры это показывают. Цены растут, инфляция растет. То есть, запустились процессы разрушения российской экономики. Конечно, я получаю информацию из разных источников, в том числе от людей, которые общаются с россиянами", – отметил Кулеба.

По словам министра, россияне будут делать попытки снять эти санкции, ведь они понимают, какие долгосрочные последствия будут иметь такие ограничения.

Однако самая большая санкция, которую граждане РФ уже испытывают во всем мире – это пренебрежение и ненависть к россиянам. Кулеба отметил, что "они (россияне – ред.) от этого реально страдают".

Санкции против России

Из-за развязывания Россией войны против Украины антироссийские санкции уже ввели США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Евросоюз и т.д. Под персональные санкции попали уже более 300 компаний и 900 граждан страны-агрессора.

В США позже заявили, что у санкций против России нет срока действия. В Байдена подчеркнули, что Соединенные Штаты готовы соблюдать меры, призванные причинить экономический ущерб России, "пока нужно".

Ранее сообщалось, что с последствиями санкций уже столкнулись россияне, которые сейчас находятся за границей своей страны. Граждане РФ за границей не могут вернуться домой и воспользоваться банковскими картами. Благодаря этому у них стали открываться глаза на действия Кремля.

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