В США заявили, что у санкций против России нет срока действия

Россия заняла первую строчку антирейтинга по количеству наложенных на страну санкций / Коллаж Reuters

Экспортный контроль, введенный США и их союзниками против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, "не имеет срока действия". Как заявила, министр торговли США Джина Раймондо, администрация Байдена готова придерживаться мер, призванных причинить экономический ущерб России, "до тех пор, пока нужно".

"Мы в этом надолго, и наши союзники в этом надолго. Мы в этом, чтобы победить, и наши союзники - тоже", — сказала Раймондо в комментарии CNN.

Комментарии, исходящие от члена кабинета президента Джо Байдена, являются еще одним свидетельством того, что администрация готовится к потенциально затяжному конфликту в Европе, который уже взбудоражил финансовые рынки и который, по оценке Белого дома, ударит по кошелькам американских потребителей.

"Это будет грязно и, вероятно, очень долгосрочно", — предсказала Раймондо кризис.

Министр торговли США также предупредила, что любая страна, включая Китай, которая не соблюдает ограничения США на экспорт в Россию, заплатит высокую цену. Например, Китай могут отрезать от американского или европейского оборудования и программного обеспечения, необходимых для производства полупроводников.

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"Мы собираемся преследовать любую компанию, где бы она ни находилась, в Китае или где-либо еще, которая нарушает правила", — сказала Раймондо.

Как сообщал Главред, группа сенаторов из обеих американских партий внесла на рассмотрение законопроект о запрете России продавать золотые запасы. Законодатели хотят лишить РФ потенциального спасательного круга после заморозки активов в иностранной валюте.

Тем временем американский финансовый конгломерат Morgan Stanley заявил, что дефолт в России может наступить уже к 15 апреля 2022 года.

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