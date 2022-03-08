УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Карательные меры против России: в США хотят заблокировать золотые запасы РФ

8 марта 2022, 16:20
Прослушать новость
Остановить

Золотые активы РФ оценили в 132 миллиарда долларов.

Золотовалютный запас России / Reuters

Группа сенаторов из обеих американских партий внесла на рассмотрение законопроект о запрете России продавать золотые запасы.

Законодатели хотят лишить РФ потенциального спасательного круга после заморозки активов в иностранной валюте, пишет Axios.

Конгресс якобы стремится опередить администрацию Байдена в карательных мерах против России.

Закон будет применять санкции в отношении любых американских организаций, которые сознательно оформляют соглашения с российским золотом, перевозят его из резервов российского Центробанка либо продают золото физически или электронным способом в России. Золотые активы РФ оценили в 132 миллиарда долларов.

Читайте такжеПротив пропагандистов и генералов: Австралия ввела новые санкции против России"Огромные запасы золота в России – один из немногих активов, которые Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Наложив санкции на эти запасы, мы сможем еще больше изолировать Россию от мировой экономики и усложнить проведение все более дорогой военной кампании Путина", – заявил один из авторов документа Ангус Кинг.

Реклама

Напомним, Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций. До этого этот антирейтинг возглавлял Иран.

Также мы сообщали, что страны Евросоюза готовят новый раунд санкций против России, чье руководство категорически отказывается прекращать военную агрессию против Украины.

Читайте также:

viber
санкции война в Украине Сенат США вторжение России
Сейчас вы просматриваете новость «Карательные меры против России: в США хотят заблокировать золотые запасы РФ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Министра обороны РФ планируют обвинить в попытке госпереворота - журналистМинистра обороны РФ планируют обвинить в попытке госпереворота - журналист РФ задействовала 95% группировки вторжения, 64-километровая колонна увязла в грязи под Киевом - ПентагонРФ задействовала 95% группировки вторжения, 64-километровая колонна увязла в грязи под Киевом - Пентагон Почему Китаю позарез нужно, чтобы война в Украине поскорее закончиласьПочему Китаю позарез нужно, чтобы война в Украине поскорее закончилась Это разрывает сердце: мир потрясли кадры с плачущим 5-летним мальчиком из Украины на границе с ПольшейЭто разрывает сердце: мир потрясли кадры с плачущим 5-летним мальчиком из Украины на границе с Польшей Российское Минобороны приказало уничтожать тела своих погибших в Украине солдат (документ)Российское Минобороны приказало уничтожать тела своих погибших в Украине солдат (документ)

Последние новости

17:32

Агрессор с переломленным хребтом: на каких условиях может быть достигнут мир на переговорах в Турции

17:26

Сравняли с землей: оккупанты обстреляли Ахтырку с мирными жителямиФотоВидео

17:13

В Беларуси наблюдается активное движение военной техники и российских наемниковВидео

17:05

"Это оружие уже на наших улицах": украинскую энергосистему могут присоединить к ЕСВидео

16:49

"Мы не готовы к ультиматуму": Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу

Реклама
16:41

Байден принял жесткое решение о запрете на импорт нефти, газа и угля из РФВидео

16:31

Мэру Харькова предлагали сдать городВидео

16:29

Под Николаевом российские оккупанты расстреляли микроавтобус с персоналом детского домаВидео

16:20

Карательные меры против России: в США хотят заблокировать золотые запасы РФ

16:06

"Постоянно ведутся бои, но мы не отступаем": что сейчас происходит на подходах к КиевуВидео

15:56

Хотели покормить животных: под Харьковом в экопарке оккупанты расстреляли людейВидео

15:55

Чем закончится война в Украине, или Почему Россия уже проиграламнение

15:52

10 грузовиков гумпомощи от Венгрии уже прибыли на Закарпатье

15:48

В Мариуполе из-за действий оккупантов от обезвоживания умер ребенокВидео

15:45

Британский депутат назвал единственный сценарий, по которому Россию перестанут "душить" санкциями

15:38

1+1 media присоединилась к волонтерскому движению #CallRussia

15:36

Канал 1+1 International теперь доступен на украинском, английском и русском языках

15:34

В Украине запустили платформу для волонтеров "работа в тылу"

15:28

В Сумах обстреляли блокпост, но "зеленый коридор" действуетВидео

15:20

Резников жестко осудил поведение международных организацийВидео

Реклама
15:09

В Китае выступили за переговоры Украины с РФ и пообещали нам гуманитарную помощь

15:07

Зеленский назвал причину, почему не хочет эвакуироваться из КиеваВидео

14:51

У Беларуси есть признаки готовности к войнеВидео

14:46

"Мы закроем небо сами": Данилов призвал НАТО не медлить с поставками оружия в Украину

14:32

Российские военные сбрасывают на украинские города неуправляемые авиабомбы: признание пленногоВидео

14:01

Наступление русских войск замедлилось - Арестович

13:38

Правительство упростило порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет

13:38

Отказ от закупки российских нефти и газа: корпорация Shell полностью уходит из России

13:33

Как испечь вкусный хлеб, который не крошится: просто способ приготовления в домашних условияхВидео

13:31

Прокуратура сообщила о подозрении генерал-майору РФ, который приказал бомбить Харьковщину

13:30

Российский войска срывают эвакуацию из Мариуполя, стреляют и на окраинах СумВидео

13:23

Почему война неизбежно придет в Россиюмнение

13:11

"Чем жестче ультиматумы, тем больше сопротивление народа": Подоляк о переговорах с Россией

13:10

Кончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийством

13:06

В Мариуполе впервые со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок - ЗеленскийВидео

12:37

Россия за 13 дней войны потеряла столько техники, сколько не теряла за 30 лет

12:33

Зеленский: вина за каждую смерть в Украине лежит на России, но ответственность за это - на ЗападеВидео

12:33

Что сделать для экономии заряда батареи смартфона в бомбоубежище - простые советы

12:20

Три ошибки Путинамнение

12:11

Оккупанты превращают Сумщину в ад и сознательно пытают Мариуполь - Зеленский

Реклама
12:02

Мы не будем умолять о чем-то на коленях: Зеленский прокомментировал шанс Украины вступить в НАТО

12:01

Ким поздравил с 8 марта мужчин, которые сбежали из Украины

11:37

Война России и Украины: большинство украинцев верят в победу над РФ

11:30

"Зеленый коридор" из Сум и Мариуполя: началась эвакуация людейВидео

11:20

В Сумах украинцы захватили парадный русский танк

11:09

"Мы придем и вас развалим": ВСУ идут в наступление на НиколавщинеВидео

11:03

"Улучшить материальное положение": мэру Ирпеня оккупанты предложили сдать город

11:01

Почему Россия пошла на переговоры с Украиной на второй день войны: Арестович назвал три причиныВидео

10:58

"Это всего лишь тысяча человек": в МВД развеяли миф о "страшных кадыровцах"

10:29

"Путин находится в информационном пузыре": Зеленский предупредил мир о следующих целях РФ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять