Карательные меры против России: в США хотят заблокировать золотые запасы РФ

Золотовалютный запас России / Reuters

Группа сенаторов из обеих американских партий внесла на рассмотрение законопроект о запрете России продавать золотые запасы.

Законодатели хотят лишить РФ потенциального спасательного круга после заморозки активов в иностранной валюте, пишет Axios.

Конгресс якобы стремится опередить администрацию Байдена в карательных мерах против России.

Закон будет применять санкции в отношении любых американских организаций, которые сознательно оформляют соглашения с российским золотом, перевозят его из резервов российского Центробанка либо продают золото физически или электронным способом в России. Золотые активы РФ оценили в 132 миллиарда долларов.

Читайте такжеПротив пропагандистов и генералов: Австралия ввела новые санкции против России"Огромные запасы золота в России – один из немногих активов, которые Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Наложив санкции на эти запасы, мы сможем еще больше изолировать Россию от мировой экономики и усложнить проведение все более дорогой военной кампании Путина", – заявил один из авторов документа Ангус Кинг.

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Напомним, Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций. До этого этот антирейтинг возглавлял Иран.

Также мы сообщали, что страны Евросоюза готовят новый раунд санкций против России, чье руководство категорически отказывается прекращать военную агрессию против Украины.

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