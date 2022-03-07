ЕС готовит новые санкции по российским портам и кораблям – Bloomberg / УНИАН

Страны, которые входят в Евросоюз, готовят новый раунд санкций против России, чье руководство категорически отказывается прекращать военную агрессию против Украины. Об этом сообщило авторитетное новостное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Европейские правительства близки к подготовке нового набора санкций против России, включающих возможные действия в отношении портов и судов, расширение санкционного списка, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике", ‒ сообщили журналисты.

Есть информация, что часть новых ограничительных мер могут применить уже в ближайший вторник, 8 марта.

Евросоюз также работает над усилением своего режима соблюдения санкций, в частности по криптовалюте, и ограничений ‒ чтобы Россия не смогла использовать ее для обхода мер.

Рукводитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила в понедельник, 7 марта, что обсудит с премьер-министром Италии Марио Драги новый пакет санкций, над которым работает Евросоюз.

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"Мы должны убедиться, что эффект от санкций был максимальным. И учитывая безрассудство Кремля в отношении мирного населения, мы работаем над дальнейшими санкциями", ‒ отметила чиновница.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир разорвать все связи с Российской Федерацией.

"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться", – написал Кулеба в Twitter.