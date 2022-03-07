Полный бойкот экспорта и импорта: Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против России

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский из-за беспрестанной военной агрессии России против Украины призывает международных партнеров нашей страны ввести еще один пакет санкций. Об этом сообщил портал РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

В частности, Зеленский призвал полностью бойкотировать и российский экспорт, и российский импорт.

"Если вторжение продолжается, и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит нужен новый санкционный пакет, новые санкции, новые шаги против войны ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности, отказ от российской нефти и нефтепродуктов. Это можно назвать "эмбарго", а можно просто "моралью", когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта в Россию, если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать товары и услуги от цивилизации. Пусть война их накормит", ‒ заявил Зеленский.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.