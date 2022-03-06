На завтра Россия официально анонсировала обстрел – Зеленский

Владимир Зеленский / скриншот

Россия анонсировала авиаудары по Украине 7 марта. Однако ни один мировой лидер этого официально не прокомментировал.

Об этом в своем вечернем обращении 6 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Страна-агрессор анонсировала обстрелы по предприятиям оборонного комплекса.

Как отметил Зеленский, они расположены прямо в украинских городах, а вокруг них живут обычные люди.

"Это – убийство, сознательное убийство. И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного Западного политика. Реакции на этот анонс",- подчеркнул Зеленский.

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Как подчеркнул президент, враг анонсирует обстрелы, потому что чувствует свою безнаказанность. Западные лидеры просто "растворились" на этот вечер.

"Надеюсь, что хоть завтра вы это заметите, отреагируете, что-нибудь скажете", – обратился украинский президент к мировым лидерам.

Война в Украину 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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