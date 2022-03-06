Ракетный обстрел Харькова: что на самом деле произошло с телебашней

Игорь Терехов / Википедия

Мэр Харькова Игорь Терехов не подтвердил информацию, что в Харькове взрывом была разрушена телебашня и город остался без телевизионного сигнала.

По его словам, телебашня на месте.

"По моей информации, вышка на месте, было попадание, перебит кабель. Посмотрим, когда закончится обстрел. Будем восстанавливать", — сообщил Терехов.

"В то же время, мэр Харькова рассказал, что сейчас в городе сложная ситуация, потому что продолжаются постоянные обстрелы. Сейчас в Харькове, Харьковской области, были сбиты два самолета российских войск. Кроме того, вертолеты летают. Поэтому ситуация сложная, продолжается настоящая война. Бомбят кварталы, где жилые дома, мирные жители, есть жертвы, ранены",- сказал Терехов.

Кроме того, мэр Харькова выразил благодарность ВСУ, которые крушат российских оккупантов и не дают им зайти в город.

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Ранее сообщали, то в Харькове российские войска 6 марта попали в телебашню. Сообщается, что трансляция некоторых каналов оборвана.

Напомним, в результате нападения на Киевскую телебашню погибли пять человек, еще пятеро пострадали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеПод Харьковом были обнаружены машины Росгвардии, которые бросили оккупанты

В результате обстрела Киевской телебашни в Шевченковском районе 5 человек погибли и 5 человек получили ранения. Спасательные работы продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетную атаку на территорию, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр, в результате чего погибли 5 человек, повторением истории.

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