"Будет масштабная катастрофа": путинские войска обстреляли институт Харькова с ядерной установкой

СБУ продолжает собирать доказательства военных преступлений России для Международного уголовного суда.
Российские оккупанты открыли огонь по территории Национального научного центра Харьковский физико-технический институт.
Там расположена исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов" в которой загружено 37 топливных ядерных элементов, сообщает пресс-служба управление СБУ в Харьковской области.
Отмечается, что российские военные вели обстрел из реактивных систем залпового огня "Град", а разрушение ядерной установки могло бы привести к масштабной экологической катастрофе.
"Следователями СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры открыто уголовное производство по статье экоцид", - пишет пресс-служба.
СБУ продолжает собирать доказательства военных преступлений России для Международного уголовного суда.
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