ВСУ накрыли огнем около тысячи российских оккупантов в аэропорту Херсона

Град / УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в аэропорту Херсона ВСУ накрыли огнем около тысячи российских оккупантов.

"В Херсоне накрыли аэропорт полностью: а там было - около 1000 в/с, 20 вертолётов, плюс 200 машин. Остатки - сколько их там осталось, уточняются" - сообщил он.

Под Николаевым "гоняли сегодня их целый день", в ожидании, когда сгруппируются. Под вечер съехались под село Пески на востоке области. И там ВСУ их накрыли "Градами".

В Гостомеле - второй раз поймали в уличные бои, побили БМД, а потом накрыли сосредоточение войск, тоже "Градом".

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Ранее в Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию на утро 3 марта. Согласно данным, оккупационные войска, не преуспев почти во всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.

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