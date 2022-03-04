Мобилизация в России станет концом режима - Арестович

По словам Арестовича, никому не хочется идти на войну.
Попытка мобилизации в России добьет режим президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович убежден.
По его мнению, в случае введения мобилизации в РФ Путину станет труднее скрывать правду, а россияне поймут, что дела плохи.
"Мобилизация нужна не просто так. Это будет конец режима, потому что будут мобилизованы очень плохие военные", – сказал Арестович.
Он добавил, что мобилизованные россияне будут быстро сдаваться в плен. Арестович также предположил, что российские военные могут развернуть оружие в другую сторону, то есть против Путина и устроить пассивный бунт.
"Никому не хочется идти на войну. Тогда они (русские – ред.) поймут и о кадрах, и обо всем остальном", – сказал советник главы ОП.
Военное положение в России
Напомним, 4 марта обе палаты российского парламента планируют собраться на экстренное внеочередное заседание, на котором могут рассмотреть превентивное введение военного положения в РФ с тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, объемными продовольственными и финансовыми ограничениями.
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