Верховная Рада утвердила указ о всеобщей мобилизации в Украине

Верховная Рада утвердила указ о всеобщей мобилизации / УНИАН

Верховная Рада утвердила Указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизацию в государстве.

Соответствующий закон был принят в четверг, 3 марта. Об этом сообщается на Facebook-странице Верховной Рады Украины.

Этот Указ президент Зеленский подписал 25 февраля.

В нем предполагается, что мобилизация будет проводиться во всех областях Украины, кроме Луганской и Донецкой. Ее будут проводить в течение 90 суток со дня вступления в силу Указа.

Призыв военнообязанных, резервистов и т. д. будет осуществляться в объемах, определенных в соответствии с мобилизационными планами. Председателям ОГА поручили обеспечить создание и работу областных, районных и городских медицинских комиссий.

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Также депутаты во время пленарного заседания приняли ряд других законов:

закон об утверждении указа президента Украины "О всеобщей мобилизации" (№7113);

закон об одобрении указа президента Украины "Об использовании Вооруженных сил Украины и других военных формирований" (№7115);

закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно обеспечения ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (№5143);

закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (№5144);

закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора) (№5101);

закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении уголовной ответственности за изготовление и распространение запрещенной информационной продукции) (№5101);

закон О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в сложных условиях военного положения (№7118);

закон об изменении подсудности судов " (№7117);

закон об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения (№7116);

закон Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины (№7120);

закон О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны (№7121);

закон Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов (№7122);

закон об усилении ответственности за мародерство (№7124);

закон Об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения (№ 7125).

Ранее сообщалось, что Львовская областная военная администрация объявила об обязательной явке для постановки на воинский учет мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, прибывших в область из-за эвакуации из других населенных пунктов.

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