От танков осталась куча металлолома: ВСУ показали, как разгромили российскую технику на Сумщине

Разгромленная российская техника / Полтавская ОГА

В Сумской области украинские военные полностью разгромили вражескую технику. От танков и другой бронетехники остались лишь груды металлолома.

Бой между защитниками Украины и российскими оккупантами состоялся на границе Сумской и Полтавской областей. Фотографии уничтоженной бронетехники захватчиков обнародовал в Telegram глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

Он отметил, что оккупанты должны помнить простую истину: кто придет к украинцам с мечом – от меча и погибнет.

"Все оккупанты должны понять одно: кто к нам придет с мечом – от меча и погибнет. Отличная работа украинской армии на севере региона, на границе Сумской и Полтавской областей. Очередная порция подбитой российской техники. Всё будет Украина", – написал Лунин.

Ранее сообщалось, что Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы . Российские войска препятствуют восстановлению электроснабжения, снабжению воды и тепла. Также из города не могут эвакуировать местных жителей.

Напомним, в Харьковской области российские оккупанты разбомбили село Яковлевка Мерефянской общины. Вражеская авиация сбросила бомбы на населенный пункт вечером.

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