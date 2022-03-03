Макрон переговорил с Путиным и Владимиром Зеленским

Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ / УНИАН

В четверг, 3 марта президент Франции Эммануэль Макрон провел третий разговор с президентом РФ Путиным с момента начала войны 24 февраля.

Информацию подтвердила Европейская правда с отсылкой на Елисейский дворец.

Телефонный звонок длился полтора часа, после чего лидер Франции позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Макрон ранее заявлял, что намерен сохранять контакт с Кремлем и Украиной, в надежде, что это сумеет остановить войну или хотя бы наладить страны на мирные переговоры.

Также президент Франции высказывал мыль о том, что война России с Украиной - это просто "продукт духа мести Путина".

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