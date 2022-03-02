Макрон: война России против Украины - это месть Путина

Макрон высказался о Путине / Фото Reuters

Развязанная Владимиром Путиным война против Украины - это месть за исторические предпочтения Европы. Российский лидер напал на украинскую территорию, где нет ни баз, ни войск НАТО, говорится в выступлении президента Франции Эммануэля Макрона.

Французский лидер подчеркнул, что Путин в одиночку и осознано выбрал войну против Украины, где нет ни войск, ни баз НАТО. Он подчеркнул, что Россия - это агрессор.

"Эта война (России против Украины - ред.) продукт духа мести (Путина - ред.), порожденного ревизионистским прочтением истории Европы", - резюмировал Макрон.

Что происходит в Украине 2 марта 2022

Напомним, оккупант несет колоссальные потери на Сумщине: ВСУ отчитались об уничтожении врага. В обнаружении врага ВСУ помогают обычные люди.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что оккупанты РФ замедлили наступление в Украине.

"Были нанесены нанесены авиационные и артиллерийские удары, которые сбили темпы российской операции. Сейчас они восстанавливают потери и никуда не двигаются ",– рассказал он.