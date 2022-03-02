Оккупант несет колоссальные потери на Сумщине: ВСУ отчитались об уничтожении врага

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ВСУ за два дня обороны Сумской области от наступления России уничтожили огромное количество техники оккупантов.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, вся информация о местоположении вражеской техники систематизируется и проверяется.

Так, с 28 февраля по 1 марта уничтожено:

на Лебединщине 60 танков, 4 Бука, до 10 САУ (близ села Боровеньки), САУ до 20 единиц, БМП 20, Грады 15 (близ села Московский Бобрик).

60 танков, 4 Бука, до 10 САУ (близ села Боровеньки), САУ до 20 единиц, БМП 20, Грады 15 (близ села Московский Бобрик). в Ахтырском районе около 100 единиц военной техники (вдоль дороги возле населенного пункта Шевченково), около 100 танков и БТРов (между селами Довжик и Чупаховка).

около 100 единиц военной техники (вдоль дороги возле населенного пункта Шевченково), около 100 танков и БТРов (между селами Довжик и Чупаховка). Вечер 1 марта: Обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина – гряды. Возле с. Пустовойтовка Роменского района

"Спасибо каждому причастному! Сумщина – северный форпост Украины! Оборона Сумщины – это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе", - подытожил Живицкий.

Напомним, российские военные силы оккупировали город Тростянец Сумской области. Захватчики начали проводить рейды по домам и хватать местных жителей, вытаскивая их на улицы.

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