Оккупант несет колоссальные потери на Сумщине: ВСУ отчитались об уничтожении врага

В обнаружении врага ВСУ помогают обычные люди.
ВСУ за два дня обороны Сумской области от наступления России уничтожили огромное количество техники оккупантов.
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, вся информация о местоположении вражеской техники систематизируется и проверяется.
Так, с 28 февраля по 1 марта уничтожено:
- на Лебединщине 60 танков, 4 Бука, до 10 САУ (близ села Боровеньки), САУ до 20 единиц, БМП 20, Грады 15 (близ села Московский Бобрик).
- в Ахтырском районе около 100 единиц военной техники (вдоль дороги возле населенного пункта Шевченково), около 100 танков и БТРов (между селами Довжик и Чупаховка).
- Вечер 1 марта: Обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина – гряды. Возле с. Пустовойтовка Роменского района
"Спасибо каждому причастному! Сумщина – северный форпост Украины! Оборона Сумщины – это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе", - подытожил Живицкий.
Напомним, российские военные силы оккупировали город Тростянец Сумской области. Захватчики начали проводить рейды по домам и хватать местных жителей, вытаскивая их на улицы.
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Автор: Сергей Коломиец