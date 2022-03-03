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"Будем надеяться на лучшее": российские оккупанты пытались расстрелять главу Гостомельской ОТГ

3 марта 2022, 15:01

Он вместе с группой волонтёров попал под около часа назад под обстрел.

Российские оккупанты пытались расстрелять главу Гостомельской ОТГ

Оккупанты пытались расстрелять главу Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко.

Об этом журналисту Юрию Романенко сообщили очевидцы.

"По их словам, твари зашли во двор его дома и застрелили Юрия Ильича. На текущий момент ВСУ зашли в аэропорт Гостомеля и гонят кадыровцев из Бучи по Варшавке. Бои идут возле путепровода между Ворзелем и Бучей", - написал Романенко на своей страничке в Facebook.

Позже Романенко в своем Telegram-канале уточнил, что Прилипко - жив.

"Внимание! Уточнение по Прилипко! Мне позвонил один из местных депутатов и говорит, что Прилипко живой. Он вместе с группой волонтёров попал под около часа назад под обстрел в Гостомеле, который продолжается и сейчас. Погиб один из волонтёров. Ещё один источник из государственных органов подтвердил, что час назад общался с Прилипко. Так что есть шансы, что Юрий Ильич в порядке. Будем надеяться на лучшее. Следите за уточнениями!", - написал Романенко.

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Стоит отметить, что поселок Буча - который, находится радом с Гостомелем, уже под контролем ВСУ - украинские защитники вытеснили врага из города и подняли украинский флаг.

Также в Сети появились кадры последствий боев в городе.

Напомним, ранее в Харьковской области российские оккупанты разбомбили село Яковловка Мерефянской общины. Вражеская авиация сбросила бомбы на населенный пункт вечером, 2 марта, сообщили в МВД Украины.

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