РФ блокирует Мариуполь, город на грани гуманитарной катастрофы – Бойченко

Мариуполь после обстрелов/ "Зеркало недели"

Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы. Российские войска препятствуют восстановлению электроснабжения, снабжению воды и тепла.

Также из города не могут эвакуировать местных жителей. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, пишет пресс-служба Мариупольского горсовета.

"Эти подонки не нашли другого способа сломить нас. Они препятствуют поставкам и восстановлению электроэнергии, воды и тепла. Они также повредили железнодорожное сообщение. Разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы мы не имели возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей", – отметил он.

Помимо этого, россияне препятствуют поставкам продовольствия. По словам Бойченко, они создают горожанам блокаду, как в бывшем Ленинграде.

Мэр города подчеркнул, что захватчики сознательно в течение недели разрушали критически важную инфраструктуру жизнеобеспечения города.

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"У нас снова нет света, воды и тепла. Военные путинской орды постоянно обстреливают город и не дают вывезти раненых, женщин и детей", – подчеркнул Бойченко.

Мариуполь после обстрелов / Зеркало недели

Власти города пытаются восстановить критическую инфраструктуру, и сделать это в кратчайшие сроки. Кроме этого, вместе с международными институтами они пытаются добиться создания "зеленого коридора" для гуманитарной миссии

"В то же время Мариуполь остается под обстрелами, страдают женщины, дети и пожилые люди. Нас уничтожают как нацию. Это – геноцид украинского народа. Эти лицемеры пришли "спасать" русскоязычных граждан Мариуполя и региона. А устроили истребление украинцев – мариупольцев российского, украинского, греческого и другого происхождения", – отметил мэр Мариуполя.

Напомним, ранее в Мариуполе Донецкой области российские оккупанты во время обстрелов убили 6-летнюю девочку . Медики пытались ее спасти, однако она умерла.

Также ранее глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявлял, что в Мариуполе и Волновахе тяжелая гуманитарная ситуация. Волноваха почти уничтожена, а в Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач, город остался без электричества.

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