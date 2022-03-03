РФ блокирует Мариуполь, город на грани гуманитарной катастрофы – Бойченко

Из города не могут вывезти женщин, детей и пожилых людей, потому что оккупанты разрушили мосты, разбили поезда и повредили железную дорогу.
Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы. Российские войска препятствуют восстановлению электроснабжения, снабжению воды и тепла.
Также из города не могут эвакуировать местных жителей. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, пишет пресс-служба Мариупольского горсовета.
"Эти подонки не нашли другого способа сломить нас. Они препятствуют поставкам и восстановлению электроэнергии, воды и тепла. Они также повредили железнодорожное сообщение. Разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы мы не имели возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей", – отметил он.
Помимо этого, россияне препятствуют поставкам продовольствия. По словам Бойченко, они создают горожанам блокаду, как в бывшем Ленинграде.
Мэр города подчеркнул, что захватчики сознательно в течение недели разрушали критически важную инфраструктуру жизнеобеспечения города.
"У нас снова нет света, воды и тепла. Военные путинской орды постоянно обстреливают город и не дают вывезти раненых, женщин и детей", – подчеркнул Бойченко.
Власти города пытаются восстановить критическую инфраструктуру, и сделать это в кратчайшие сроки. Кроме этого, вместе с международными институтами они пытаются добиться создания "зеленого коридора" для гуманитарной миссии
"В то же время Мариуполь остается под обстрелами, страдают женщины, дети и пожилые люди. Нас уничтожают как нацию. Это – геноцид украинского народа. Эти лицемеры пришли "спасать" русскоязычных граждан Мариуполя и региона. А устроили истребление украинцев – мариупольцев российского, украинского, греческого и другого происхождения", – отметил мэр Мариуполя.обстрелов убили 6-летнюю девочку. Медики пытались ее спасти, однако она умерла.
Также ранее глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявлял, что в Мариуполе и Волновахе тяжелая гуманитарная ситуация. Волноваха почти уничтожена, а в Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач, город остался без электричества.
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