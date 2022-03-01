Мариуполь без электрики, Волноваха почти уничтожена - глава ОГА

Мариуполь остался без электричества / 0629.com.ua

Глава Донецкой обласной государственной администрации Павел Кириленко заявляет, что Волноваха почти уничтожена.

"Неспокойная ночь с 28 февраля на 1 марта. Самое важное – Мариуполь и Волноваха наши! Оба города находятся под давлением врага, но держатся", - написал он в Facebook.

Также, по его словам, в Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач, город остался без электричества.

"Волноваха почти уничтожена, оттуда эвакуировано около 30 человек, еще сотня уехала самостоятельно", - добавил Кириленко.

Читайте такжеВСУ уничтожили российский самолет, который 4 раза обстрелял Мариуполь и СартануПриблизительно в 5:00 были обстрелы в районе Новоселовки Третьей, гражданское население не пострадало.

Реклама

В Верхнеторецком частично жители возобновили электроснабжение своими силами, без электроснабжения остаются Тоненьке, Северное, Водяное, Невельское и Новоселовка Вторая.

В Красногоровке в 1:50 было выпущено 12 снарядов АГС.

"С 5-6 утра начались обстрелы в направлении Луганского, пострадавших гражданских нет. Мы пережили страшную зиму и начинаем новую украинскую весну. Слава ВСУ! Смерть оккупантам", - подытожил он.

Читайте также: