Мариуполь без электрики, Волноваха почти уничтожена - глава ОГА

Оба города находятся под давлением врага, но держатся.
Глава Донецкой обласной государственной администрации Павел Кириленко заявляет, что Волноваха почти уничтожена.
"Неспокойная ночь с 28 февраля на 1 марта. Самое важное – Мариуполь и Волноваха наши! Оба города находятся под давлением врага, но держатся", - написал он в Facebook.
Также, по его словам, в Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач, город остался без электричества.
"Волноваха почти уничтожена, оттуда эвакуировано около 30 человек, еще сотня уехала самостоятельно", - добавил Кириленко.
Читайте такжеВСУ уничтожили российский самолет, который 4 раза обстрелял Мариуполь и СартануПриблизительно в 5:00 были обстрелы в районе Новоселовки Третьей, гражданское население не пострадало.
В Верхнеторецком частично жители возобновили электроснабжение своими силами, без электроснабжения остаются Тоненьке, Северное, Водяное, Невельское и Новоселовка Вторая.
В Красногоровке в 1:50 было выпущено 12 снарядов АГС.
"С 5-6 утра начались обстрелы в направлении Луганского, пострадавших гражданских нет. Мы пережили страшную зиму и начинаем новую украинскую весну. Слава ВСУ! Смерть оккупантам", - подытожил он.
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