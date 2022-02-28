Российские оккупанты убили 6-летнюю девочку в Мариуполе

Скриншот с видео

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты во время обстрелов убили 6-летнюю девочку. Медики пытались ее спасти ребенка, однако она скончалась.

Вопиющий инцидент произошел 27 февраля.

"В больницу Мариуполя в критическом состоянии привезли 6-летнюю девочку, раненную в результате обстрелов российских войск. Медики пытались спасти ее, однако безуспешно", - пишет "Суспильне".

На опубликованных кадрах видно, как врачи плачут из-за смерти ребенка.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.