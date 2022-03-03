Программа минимум – гуманитарные коридоры: украинская делегация отправилась на переговоры с РФ

Давид Арахамия сообщил подробности грядущих переговоров.
Украинская делегация отправилась на переговоры с РФ. Главной целью будет решение о создание гуманитарных коридоров.
Об этом сообщил один из участников делегации Давид Арахамия. Он сообщил, что встреча с россиянами начнется через два часа
"Начинаем через два часа (очевидно, в 16:00 по Киеву – ред.) Программа минимум – гуманитарные коридоры. Дальше – по обстоятельствам", - написал Арахамия на своей страничке в Facebook.
Переговоры России и Украины
28 февраля состоялись первые переговоры Украины и России. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы.
Должен состояться второй раунд переговоров.
Представитель России Мединский сказал, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".
Следующие переговоры должны пройти на польско-белорусской границе в ближайшие дни.
Подоляк подчеркнул, что переговоры были тяжелыми, но Россия уже не выдвигала ультиматумов.