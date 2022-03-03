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Деморализованный враг продолжает нести потери; оккупанты начинают вводить резервы - Генштаб ВСУ

3 марта 2022, 15:25

Деморализованные российские войска подгоняют свежую технику.

ВСУ
Деморализованный враг продолжает нести потери; оккупанты начинают вводить боевые резервы / Фото Reuters

Генштаб ВСУ сообщает, что оккупационные войска вынуждены вводить боевые резервы, так как они деморализованы и продолжают нести значительные потери. В ход идут "грязные" приемы.

"Действуя коварно оккупанты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита, берут заложников. Вопреки нормам Международного гуманитарного права используют при бомбардировках кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности. При нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам оккупантами активно применяются реактивные системы залпового огня Град, Смерч и Ураган", - рассказывают в Генштабе ВСУ.

Информация о российском вторжении на 12:00 от ВСУ:

На Волынском направлении враг силами в 2 БТГр перешел к оборонительным действиям и пытается удержаться на рубеже Бегунь, Овруч, Пирожки, Ризня, Украинка.

На Полесье кафиры сосредоточили основные усилия на Киевском направлении, несут потери в личном составе и технике, но не оставляют попыток блокировать Киев с северного и северо-западного направлений.

В направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не совершает.

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В Северской области противник силами 41 общевойсковой армии, 90 танковой дивизии центрального военного округа ВС РФ на направлении ЧЕРНИГОВ – КИЕВ силами до 5 БТГр, 2 Тгр РВиА пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч, Мена. Одновременно силами 2 БТГр продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).

"Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр", - генштаб ВСУ

7 БТГр, 3 ТГр РВиА, ТГр РХБз 6 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ, 2 общевойсковая армия ВС РФ продолжают попытки возобновить наступательные действия в Нежинском и Прилуцком направлениях.

В направлении ПОБЕДА – БРОВАРЫ выдвигаются до двух БТГр из состава 2 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ.

На Слобожанщине вражеские войска из состава 1-й танковой армии ВС РФ, 6-й и 20-й общевойсковой армии после незаконного пересечения государственной границы Украины остановлены на рубеже в районах населенных пунктов АХТЫРКА, БОГОДУХОВ, ЧУГУЕВ, ШЕВЧЕНКОВО.

На Сумском направлении до двух БТГр из состава 200 омсбр (14 АК ПФ) и 90 (до двух БТГр) продолжает удерживать в осаде населенные пункты СУМЫ, ЛЕБЕДИН и АХТЫРКА.

В Харьковском направлении противник силами до шести БТГр был вынужден перейти к обороне. Силами до трех БТГр предположительно предпримет очередную попытку окружить ХАРЬКОВ с юга.

На Сватовском направлении силами до двух БТГр, вероятно, предпримет попытку наступления в направлении на ИЗЮМ и закрепиться на любых рубежах. Основная причина таких действий – продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья.

В Донецкой области Мариуполь устойчиво держится, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага – недостижимы.

На Таврическом направлении противник осуществил ввод части оперативных резервов – в БТГр, пытается продолжить наступление в направлении ЗАПОРОЖЬЯ, частью сил – на МАРИУПОЛЬ.

Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов активно производят демонстрационные действия.

В Сумской области подразделения Вооруженных Сил Украины передовой группой вышли рубежи по линии Государственной границы Сумской области.

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