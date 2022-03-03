Рашисты начали минировать Херсон - председатель Херсонской ОГА

Он предупредил местных жителей об опасности.
Российские оккупанты после захвата Херсона начали ставить "растяжки" в городе.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута.
"Рашисты начали минировать Херсон. Очевидцы сообщают, что они установили "растяжки" в центре города – вблизи здания ТРК "Скифия"‼️ Где еще российские оккупанты оставили подобные "подарки" - неизвестно. Поэтому просим всех передвигаться осторожно, смотрите под ноги. Особенно если проходите местность с большой травой", - написал Лагута на своем Telegram-канале.
"Если все-таки увидели взрывчатку. Не трогайте ее ни в коем случае. Она может детонировать и убить или покалечить вас. Сообщите о ее местонахождении правоохранителям. Поделитесь этой информацией, потому что она может спасти здоровье и жизнь", - добавил председатель Херсонской ОГА.
Напомним, утром 3 марта оккупанты захватили здание Херсонской ОГА. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута, добавив, что не прекратил выполнять свои обязанности.
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