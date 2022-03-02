Враг оккупировал Херсон: захвачены ж/д вокзал и речной порт, в городе сотни погибших

Колыхаев просит организовать "зеленый коридор" из-за сотен трупов в городе / facebook.com/kolykhaev.igor

В Херсоне российские войска, которые вошли в город 1 марта, захватили железнодорожный вокзал и речной порт. При этом ночь в городе прошла относительно спокойно, были слышны одиночные звуки стрельбы.

По словам Херсонского городского главы Игоря Колыхаева, официальной информации об обстреле и пожаре в здании СБУ нет, сообщает Украина 24.

Однако утром 1 марта в результате обстрелов снаряды оккупантов попали в две жилых многоэтажки, а вечером - по району ХБК. Также скопление техники РФ заметили на площади Свободы возле ОГА.

Мэр Херсона обратился к президенту Украины с просьбой организовать "зеленый коридор", чтобы собрать "сотни трупов в районе города" и привезти продукты со складов, которые расположены за Херсоном.

Напомним, в Херсоне оккупанты РФ уже берут в плен простых прохожих. Захватчики были замечены в одном из микрорайонов города. Также утром 1 марта Херсон оказался фактически в осаде оккупантов. Захватчики окружили город со всех сторон, а в окрестностях было много вражеской техники. Однако мэр заверил, что город будет стоять до последнего и будет украинским.

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