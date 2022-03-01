В Херсоне оккупанты РФ берут в плен мирных граждан: опубликовано видео

В связи с этим, местные власти просят жителей города не выходить из домов без крайней необходимости.
В Херсоне оккупанты РФ уже берут в плен простых прохожих. Захватчики были замечены в одном из микрорайонов города.
На видео, опубликованном очевидцами, видно, как двое российских военных, направив на мужчину автоматы, сначала повалили его на землю, после чего увели в неизвестном направлении.
В связи с этим, местные власти просят жителей города не выходить из домов без крайней необходимости.
Как писал Главред, утром 1 марта Херсон оказался фактически в осаде оккупантов. Захватчики окружили город со всех сторон, а в окрестностях было много вражеской техники.
Однако мэр Херсона Игорь Колыхаев заверил, что город будет стоять до последнего и будет украинским.
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