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В Херсоне оккупанты РФ берут в плен мирных граждан: опубликовано видео

1 марта 2022, 10:05

В связи с этим, местные власти просят жителей города не выходить из домов без крайней необходимости.

Киев, война, вторжение
В Херсоне с улиц забирают мирных граждан / Фото Reuters

В Херсоне оккупанты РФ уже берут в плен простых прохожих. Захватчики были замечены в одном из микрорайонов города.

На видео, опубликованном очевидцами, видно, как двое российских военных, направив на мужчину автоматы, сначала повалили его на землю, после чего увели в неизвестном направлении.

В связи с этим, местные власти просят жителей города не выходить из домов без крайней необходимости.

Как писал Главред, утром 1 марта Херсон оказался фактически в осаде оккупантов. Захватчики окружили город со всех сторон, а в окрестностях было много вражеской техники.

Однако мэр Херсона Игорь Колыхаев заверил, что город будет стоять до последнего и будет украинским.

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