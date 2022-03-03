В Херсоне российские оккупанты захватили здание ОГА

"Рашисты полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации / khersonci

Российские оккупанты захватили здание Херсонской ОГА. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

Он заявляет, что не прекратил выполнять свои обязанности.

"Рашисты полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации. Однако мы не оставили своих обязанностей. Областной оперативный штаб, который я возглавляю, продолжает работать и решать насущные вопросы касательно помощи жителям области. Ждем гуманитарную помощь", - написал Лагута в Facebook.

Позже на своем Telegram-канале он сообщил, что оккупанты начали минировать город.

Читайте такжеРФ блокирует Мариуполь, город на грани гуманитарной катастрофы – БойченкоРанее сообщалось, что российские войска безостановочно убивают мирное население Украины. В Киеве 26 февраля оккупанты прямо посреди дороги расстреляли автомобиль, в котором ехала многодетная семья. Погибли родители и средняя дочь. Их пока невозможно похоронить. Чудом удалось выжить 5-летнему мальчику и 14-летней девочке. Сейчас они в больнице в тяжелом состоянии.

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