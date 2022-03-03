Россия готовится ввести военное положение: что ожидать

Россия / Коллаж Reuters

4 марта Россия собралась ввести военное положение на всей территории, чтобы предотвратить протесты против войны в Украине и создать необходимый резерв войск для продолжения войны.

В этих целях 3 марта было проведено заседание Совета Безопасности РФ.

В городах Украины российская артиллерия и авиация продолжают убивать гражданское население и разрушать критическую инфраструктуру и жилые дома. Как результат преступных обстрелов, сегодня снова погибали десятки человек в Чернигове, Харькове и Мариуполе.

Что означает военное положение в России

Введение военного положения позволит предотвратить возможное массовое скопление людей как на возможных антивоенных демонстрациях, так и на акциях протестов, связанных с санкциями. Кроме того, введение военного положения может помочь РФ скрыто провести мобилизацию для создания необходимого резерва войск для продолжения войны с Украиной.

РФ также планируется использование мобилизованных украинских граждан с российскими паспортами в составе 1 и 2 АК в наступательных действиях, в частности для штурма Киева и Одессы в качестве авангардных подразделений, имеющих больше шансов погибнуть.

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Силы стратегического сдерживания РФ продолжают находиться в особом режиме несения службы по приказу Путина. Это продолжение ядерного шантажа в рамках подготовки к мирным переговорам с украинскими чиновниками и переговорами с представителями Запада.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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