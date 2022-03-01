Вражеские войска РФ нанесли удар по телевышке в Киеве

Телевышка в Киеве / Соцсети

Российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве, они ударили по ретранслятору. Каналы временно не будут работать, но уже скоро их включат, как заработают резервные мощности. Сейчас следует следить за радиостанциями. Известно, что было две огневые атаки. Вышка находится в Сырце, Шевченковском районе столицы, возле метро Дорогожичи.

"Внимание! Российские оккупанты попали в телевизионную вышку. Сейчас временно не будут работать каналы. В ближайшее время включат резервные мощные и все заработает. Теперь можно следить за радиостанциями. Передайте, пожалуйста, всем информацию!! Враг действует коварно, но мы выдержим", - сообщили в МВД.

Страна уточняет, что российские войска попали в ретранслятор.

По информации УНИАН, сама вышка не повреждена.

Опубликован и момент удара.

Война России с Украиной идет с 24 февраля. Россияне в ходе своей оккупационной операции бомбят мирные районы украинских городов, объекты государственной и гражданской инфраструктуры.