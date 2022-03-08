Россия обогнала Иран и заняла первую строчку антирейтинга по количеству санкций

Российский рубль / pixabay.com

Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций. До этого этот антирейтинг возглавлял Иран.

Отмечается, что Россия обошла также Северную Корею. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на приложение для подсчета количества санкций Castellum.ai.

Только с 22 февраля на Россию было наложено 2778 санкций. 2427 – санкции против физических лиц ( в этот список попал и сам президент Путин и его ближайшее окружение), 343 санкции направлены на юридические лица, компании и госучреждения. Всего количество санкций против РФ достигло 5530.

Швейцария ввела больше всего санкций за последние две недели – 568.

По мнению соучредителя компании Castellum.ai Питера Пятеца, сегодняшние события можно сравнить с ядерной войной. Это самое крупное санкционное событие в истории. Он от метил, что всего за две недели Россия из участника мировой экономики превратилась в страну-изгоя.

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В одном санкционном антирейтинге помимо России, Ирана и Северной Кореи оказались Сирия, Венесуэла, Мьянма и Куба.

Ранее Главред писал, что Австралия ввела новые санкции против России. Они коснулись главных пропагандистов.

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