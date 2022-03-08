Против пропагандистов и генералов: Австралия ввела новые санкции против России

Австралия ввела новые санкции против России / Reuters

Австралия объявила о введении пакета санкций против крупного количества российских граждан из-за российской военной агрессии в Украине. Об этом сообщает местное издание The Sydney Morning Herald.

Новый раунд мер направлен на наказание лиц, которые распространяют пропаганду и дезинформацию. Руководитель МИД Австралии Марис Пейн заявила, что такое решение признает "коварную тактику" и мощное воздействие пропаганды в конфликте.

"Вторжение России в Украину сопровождалось широкомасштабной кампанией дезинформации как внутри России, так и на международном уровне. К несчастью для России, президент Путин закрыл независимые голоса и запер обычных россиян в мире, характеризующемся ложью и дезинформацией", — сказала она.

Новые санкции будут применены к десяти лицам, которые поощряли враждебное отношение к Украине и продвигали прокремлевскую пропаганду в попытке узаконить вторжение. В то же время Пейн не назвала имена этих людей.

Новый раунд санкций также вводит целевые финансовые санкции против российской армии, в том числе против еще шести высокопоставленных военачальников и фактически запрещает экспорт товаров из Австралии для российских военнослужащих.

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"Австралия и партнеры продолжат выставлять счета России за вопиющую, незаконную и совершенно неоправданную войну на Украине. Вместе с партнерами мы вытесним Россию из наших экономик, поставок и эфира", — сказала Пейн.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир разорвать все связи с Российской Федерацией.

"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться", – написал Кулеба в Twitter.