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Британский депутат назвал единственный сценарий, по которому Россию перестанут "душить" санкциями

8 марта 2022, 15:45
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Политик потрясен действиями путинского режима.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

С России не будут сняты санкции до тех пор, пока она не выведет все свои войска с территории Украины.

С таким заявление в комментарии изданию Guildhall выступил член парламента Великобритании от Консервативной партии Боб Блэкман. Он подчеркнул, что Путин пошел на аморальное и незаконное нападение на украинский народ.

"Я огорчен ситуацией, сложившейся в Украине, и потрясен действиями путинского режима. [Президент России Владимир] Путин пошел на аморальное и незаконное нападение на украинский народ, и в результате этого нападения страдает и сама Россия. Я поддерживаю введение жестких санкций и считаю, что изоляция России должна усиливаться всеми возможными методами, пока не прекратится эта бесчеловечная война и не рухнет путинский режим", – заявил политик.

Блэкман считает, российские власти сейчас отчаянно пытаются заручиться поддержкой населения России.

"С такими санкциями экономика России рухнет гораздо быстрее, чем Запад ощутит на себе какое-либо их влияние. Я не сомневаюсь, что Великобритания как минимум сохранит такие санкции или же будет вводить более жесткие до тех пор, пока Украина снова не сможет жить свободно. После действий путинского правительства невозможно когда-либо вернуться к нормальной жизни, как предполагает Лавров. Незаконные и вероломные действия России будут еще долго наказываться", – убежден политик.

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Читайте такжеПутин запросил список стран, которые ввели санкции против РФТакже он добавил, что санкции не могут быть сняты до полного вывода войск РФ из Украины.

"Пока Россия полностью не деэскалирует ситуацию, она будет под санкциями. И даже после деэскалации, я полагаю, некоторые из них останутся в силе. К примеру, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался брать на себя обязательство снять санкции с России в случае прекращения огня или мирного соглашения после ее вторжения в Украину", – подытожил Боб Блэкмен.

Напомним, Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций. До этого этот антирейтинг возглавлял Иран.

Также мы сообщали, что страны Евросоюза готовят новый раунд санкций против России, чье руководство категорически отказывается прекращать военную агрессию против Украины.

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