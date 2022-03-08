В Сумах обстреляли блокпост, но "зеленый коридор" действует

Из Сум эвакуируют людей / Скриншот

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что во время эвакуации населения, на окраине города была стрельба, но по автобусам не стреляли. То есть, "зеленый коридор" из Сум есть.

"Была стрельба в районе кольцевой на выезде из города Сумы (направление на Ромны). По автобусам не стреляли! Это не было сражение или перестрелка, шла техника Российской Федерации в сопровождении танка и на броне сидели люди, они открыли хаотическую стрельбу по полю, посадке, деревьям, вверх. Испугались и пошли дальше в сторону Лебединской трассы, в сторону Низов", - написал Живицкий в Telegram.

Также он отметил, что этот случай подтвердил, что стопроцентной безопасности для выезжающих из города нет, в связи с чем каждый должен сам решать, ехать или оставаться в зоне боевых действий.

Более того, около 13:00 людей временно не выпускали из города.

"Сейчас "зеленый коридор" есть, дорога открыта с 9 утра до 21 вечера. Ситуация на выезде спокойная. "Зеленый коридор" действует по маршруту Сумы – Ромны – Лохвица – Лубны – Полтава. Есть автобусы, заказанные посольствами и общественными организациями для иностранных студентов", - добавил губернатор.

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В Сумах собрали весь транспорт, который могли, 30 единиц автотранспорта предоставили из Полтавской области. В первую очередь эвакуируют людей с инвалидностью, женщин с детьми, беременных.

Кроме того, формируются колонны из частных автомобилей. Глава области призвал всех водителей, имеющих свободные места в авто, подбирать женщин с детьми, пожилых людей и забирать с собой.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

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