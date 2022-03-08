Российские военные сбрасывают на украинские города неуправляемые авиабомбы: признание пленного

Российский летчик сделал откровенное признание

Российский летчик Александр Красноярцев из Челябинска, которого накануне сбили ВСУ во время бомбардировки жилых кварталов Чернигова сделал откровенное признание. Он рассказал, что командование сознательно отдает приказы на бомбардировку мирного населения Украины неуправляемыми авиабомбами.

По его словам, РФ для бомбардировки украинских городов использует не высокоточное оружие, как утверждает, а неуправляемые авиабомбы свободного падения.

Поэтому это приводит к значительным потерям среди мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

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