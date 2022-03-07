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Российская армия имеет прямое указание расстреливать гражданских украинцев - СБУ

7 марта 2022, 20:31

"Всех гражданских, пытавшихся уехать, расстреливали", - сказал пленный из армии РФ.

СБУ
СБУ: Армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население. / УНИАН

В Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

"Армия РФ имеет прямое указание расстреливать гражданское население в Украине. Такой же карт-бланш на расстрел дан в отношении российских военных, которые откажутся убивать женщин и детей", - об этом на видео СБУ говорит один из российских захватчиков.

Также, по информации СБУ, российский военный сообщил, что в первый же день войны его колонна должна была оцепить Харьков.

"Всех гражданских, пытавшихся уехать, расстреливали. Но когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине. Их коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео ранили в ноги. И он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки", - рассказали в спецсплужбе.

В СБУ подчеркнули, что указанный российский военный теперь является важным свидетелем зверств захватчиков, документируемых следователями СБУ и передаваемых в суд.

Напомним, в городе Изюм Харьковской области оккупанты взломали в отделении полиции дверь, перетрясли все, вынесли обогреватели, жесткие диски и даже канцелярию.

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