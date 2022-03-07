В Харьковской области оккупанты разгромили отделение полиции и вынесли важные документы

Нацполиция / npu.gov.ua

В городе Изюм Харьковской области оккупанты решили помародерствовать в здании полиции.

Как рассказал начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, они взломали дверь, перетрясли все, вынесли обогреватели, жесткие диски и даже канцелярию.

По его словам 6 марта с 01:30 по 04:00 российские войска покинули отдел полиции 1-го Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области.

После этого оказалось, что двери во все служебные кабинеты отдела полиции взломаны, обстановка в кабинетах нарушена, сейфы сломаны.

"Еще раз: похищены канцелярские приборы, обогреватели, жесткие диски! Мы восстановим данные, и купим новое необходимое. Захватчики же свою репутацию не восстановят еще долгие десятилетия. Каждое их преступление фиксируется. Каждого ждет наказание", - написал Болвинов.

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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

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В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.