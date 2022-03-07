В Украине на время войны полиции разрешили носить шевроны с "Хищником" из фильма со Шварценеггером

Шевроны с "Хищником" полицейские смогут носить уже с 7 марта.
Во время украино-российской войны сотрудники Национальной полиции Украины могут носить шевроны с изображением "Хищника" (инопланетного монстра, с которым боролся герой Арнольда Шварценеггера в фильме-боевике Джона Мактирнана 1987 года). Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Патрульной полиции Украины.
Дал разрешение на ношение таких шевронов начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.
"Все должно быть по-боевому, даже шевроны. Хищник против чужого", – написал Жуков в на своей странице в Facebook.
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Напомним, ранее в Житомире Нацгвардии и полиции разрешили стрелять в мародеров на месте. Соответствующий приказ отдал мэр города Сергей Сухомлин.
"В районе Крошни задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародеров", - сказал он.