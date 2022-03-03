Если "102" не отвечает: куда еще позвонить в столице - резервные номера полиции Киева

Полиция / УНИАН

Полиция города Киева оперативно реагирует на каждое сообщение граждан, однако линия 102 может быть переполнена.

Полицейские столицы работают в усиленном режиме, и в период военного положения может возникать перегрузка линии. Вы можете позвонить по резервным номерам столичной полиции и территориальных подразделений:

Голосеевское УП - 06342543 99

Дарницкое УП - 0676506921

Деснянское УП - 0676506922

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Днепровское УП - 0676506923

Оболонское УП - 0671241949

Печерское УП – 0676392835

Подольское УП - 0978938414

Святошинское УП – 098 734 0646

Соломенское УП - 0731044138

Шевченковское УП - 06765069 24

Управление полиции в метрополитене – 0964901698

Ранее Главред писал как предоставить первую медицинскую помощь пострадавшему в условиях военного времени.

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