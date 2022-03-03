Если "102" не отвечает: куда еще позвонить в столице - резервные номера полиции Киева

Дополнительные номера столичной полиции и территориальных подразделений.
Полиция города Киева оперативно реагирует на каждое сообщение граждан, однако линия 102 может быть переполнена.
Полицейские столицы работают в усиленном режиме, и в период военного положения может возникать перегрузка линии. Вы можете позвонить по резервным номерам столичной полиции и территориальных подразделений:
Голосеевское УП - 06342543 99
Дарницкое УП - 0676506921
Деснянское УП - 0676506922
Днепровское УП - 0676506923
Оболонское УП - 0671241949
Печерское УП – 0676392835
Подольское УП - 0978938414
Святошинское УП – 098 734 0646
Соломенское УП - 0731044138
Шевченковское УП - 06765069 24
Управление полиции в метрополитене – 0964901698
Ранее Главред писал как предоставить первую медицинскую помощь пострадавшему в условиях военного времени.
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