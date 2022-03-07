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России грозит крах и дефолт уже к 15 апреля - Bloomberg

7 марта 2022, 22:33

По данным Morgan Stanley, шансы на то, что Россия выплатит свой внешний долг быстро уменьшаются.

Россия, деньги
Россия / Reuters

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley заявил, что дефолт в России может наступить уже к 15 апреля 2022 года.

Как пишет Bloomberg, по данным Morgan Stanley, шансы на то, что Россия выплатит свой внешний долг - быстро уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и накопления различных ограничений на платежи после вторжения в Украину.

"Мы считаем дефолт наиболее вероятным сценарием. В случае дефолта, он вряд ли будет похож на обычный, самое подходящее сравнение будет, пожалуй, с Венесуэлой", - написал глобальный руководитель компании по стратегии кредитования развивающихся рынков Саймон Уэвер.

Дефолт наступит уже 15 апреля

"В это время заканчивается 30-дневный период льготного периода по купонным выплатам, которое правительство РФ должно по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2024 годах", - говорится в сообщении.

Сейчас ориентировочные цены инвестор на эти облигации составляют 29 центов за доллар США. А это самый низкий показатель за всю историю.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что беспрецедентно жесткие санкции, которые сейчас вводятся против РФ, методично разрушают экономику России.

Спасти ее пытаются вливанием денег на выкуп акций российских компаний. Сейчас этим занимается Фонд национального благосостояния РФ. Минфин имеет право привлекать ВЭБ и "специализированные финансовые организации" для выкупа этих акций.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".

После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.

Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.

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